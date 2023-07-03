200-килограммовый "счастливый Будда" насмерть придавил рабочего в Таиланде

В Таиланде 200-килограммовая статуя "счастливого Будды" упала на двух храмовых служащих. Как пишет Metro, инцидент произошёл в провинции Сисакет, когда 40-летний Сараню Каньямаи и его напарник Адисак решили подготовить храм к церемонии и передвинуть огромную позолоченную статую, которая, как считается, приносит удачу.

Статуя Будды упала на рабочих в храме в Таиланде. Видео © Metro

Однако в какой-то момент Будда накренился и упал на рабочих: Каньямаи — прямо на грудь, он умер на месте, а Адисаку статуя придавила ногу. Последнего госпитализировали с тяжёлой травмой.

По словам местных жителей, храм испытывает нехватку рабочих рук, из-за чего пострадавшие трудились без перерыва с раннего утра и, по всей видимости, сильно устали, что и спровоцировало трагедию. Ранее в этом же культовом месте пострадал другой рабочий, на которого обрушились строительные леса.