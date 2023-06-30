Плюс фобия: Женщина лишилась ноги, споткнувшись на траволаторе в аэропорту Бангкока

Жительница Таиланда упала на траволаторе в аэропорту Бангкока, споткнувшись о чемодан. В результате её ногу зажевало, сообщает The Phuket News.





Женщина направлялась на посадку в самолёт до города Накхонситхаммарат, когда споткнулась и упала между четвёртым и пятым гейтом. Её нога попала в механизм, в результате чего образовалась травма. Врачам пришлось ампутировать конечность выше колена прямо в аэропорту, после чего пострадавшую сразу же доставили в больницу Пхумипона Адульядета (Bhumibol Adulyadej Hospital). После этого её перевели в Bumrungrad International Hospital для дальнейшего лечения.

Руководство госкорпорации Airports of Thailand (AOT) принесло извинения и заявило о готовности покрыть все медицинские расходы и компенсировать женщине ущерб. Власти Таиланда также начнут расследование, чтобы установить, случился инцидент из-за неисправности механизма или из-за халатности работников.

Также директор аэропорта Карант Танакулджирапат сказал, что все траволаторы были отключены после инциденты для проверки безопасности. Что касается дорожки, на которой случилось происшествие, то её осматривали 21 июня в рамках планового техобслуживания. Проверки проводятся каждые три месяца. Самодвижущаяся лента была выпущена компанией Hitachi и работает в аэропорту с 1996 года. Производителю сообщили об инциденте. Кроме того, AOT планировала модернизировать все траволаторы в аэропорту к 2025 году, но из-за случившегося планы перенесут на следующий финансовый год.