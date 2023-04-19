Ребёнок остался без пальцев после того, как его руку засосало в эскалатор в Махачкале
В Махачкале руку четырёхлетнего мальчика затянуло в ленту эскалатора
Руку четырёхлетнего мальчика затянуло в ленту эскалатора в торговом центре по проспекту Имама Шамиля в Махачкале. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на МВД России по республике. По факту произошедшего местные следователи начали проводить проверку.
Работа следователей в ТЦ в Махачкале, где эскалатор засосал руку ребёнка. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан
Инцидент случился 18 апреля. Кисть мальчика засосало из-за плохой работы конструкции, в результате пальцы размозжило и оторвало. Мальчика экстренно доставили в больницу, где хирурги сделали ему операцию.
"Восстановить пальцы после размозжения было невозможно. Состояние ребёнка сейчас стабильное, его жизни ничего не угрожает", — сообщили в Минздраве Дагестана.
Ранее в Екатеринбурге 14-летнего подростка зажало в эскалаторе торгового центра "Апельсин". По одной из версий, виноват сам школьник, потому что катался на перилах и не соблюдал технику безопасности.
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