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19 апреля, 13:27

Ребёнок остался без пальцев после того, как его руку засосало в эскалатор в Махачкале

В Махачкале руку четырёхлетнего мальчика затянуло в ленту эскалатора

Руку четырёхлетнего мальчика затянуло в ленту эскалатора в торговом центре по проспекту Имама Шамиля в Махачкале. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на МВД России по республике. По факту произошедшего местные следователи начали проводить проверку.

Работа следователей в ТЦ в Махачкале, где эскалатор засосал руку ребёнка. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Инцидент случился 18 апреля. Кисть мальчика засосало из-за плохой работы конструкции, в результате пальцы размозжило и оторвало. Мальчика экстренно доставили в больницу, где хирурги сделали ему операцию.

"Восстановить пальцы после размозжения было невозможно. Состояние ребёнка сейчас стабильное, его жизни ничего не угрожает", — сообщили в Минздраве Дагестана.

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Ранее в Екатеринбурге 14-летнего подростка зажало в эскалаторе торгового центра "Апельсин". По одной из версий, виноват сам школьник, потому что катался на перилах и не соблюдал технику безопасности.

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Freepik / topntp26

Светлана Оперук
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