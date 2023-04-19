Ребёнок остался без пальцев после того, как его руку засосало в эскалатор в Махачкале

Руку четырёхлетнего мальчика затянуло в ленту эскалатора в торговом центре по проспекту Имама Шамиля в Махачкале. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на МВД России по республике. По факту произошедшего местные следователи начали проводить проверку.

Работа следователей в ТЦ в Махачкале, где эскалатор засосал руку ребёнка. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Инцидент случился 18 апреля. Кисть мальчика засосало из-за плохой работы конструкции, в результате пальцы размозжило и оторвало. Мальчика экстренно доставили в больницу, где хирурги сделали ему операцию.

"Восстановить пальцы после размозжения было невозможно. Состояние ребёнка сейчас стабильное, его жизни ничего не угрожает", — сообщили в Минздраве Дагестана.