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Регион

Жуткая история с пытками голой девочки шокером вылилась в уголовное дело, насильникам 15 и 16 лет

СК завёл дело на подростков, пытавших электрошокером школьницу в Красногорске

23 мая, 08:42
СК возбудил уголовное дело после развратных действий в отношении несовершеннолетней. Обложка © Freepik

СК возбудил уголовное дело после развратных действий в отношении несовершеннолетней. Обложка © Freepik

В подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело об изнасиловании после того, как двое подростков пытали электрошокером 13-летнюю школьницу и совершали с ней развратные действия. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"Следователем Следственного отдела по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)", — уточнили в ведомстве.

Проломил череп на две части: Убивший молодую пермячку подросток мог её изнасиловать
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Как уже писал Life.ru, 21 мая в Красногорске двое подростков 15 и 16 лет, сорвав одежду с семиклассницы, пытали её электрошокером в машине, чтобы у неё не было сил сопротивляться. Девочку спасли её мать и сестра, подоспевшие на помощь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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