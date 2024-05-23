Подростки-извращенцы на "Жигулях" взяли девочку в плен и пытали шокером, голую дочь спасла мама

В Красногорске двое подростков, сорвав одежду с семиклассницы, пытали её электрошокером в машине, чтобы у неё не было сил сопротивляться. Девочку из лап молодых извращенцев на "Жигулях" вырвали её мать и сестра, подоспевшие на помощь. Об этом пишет SHOT.

Всё произошло во вторник вечером в подмосковном Красногорске. Мама 13-летней Алины (имя изменено) попросила дочь пойти погулять с собакой, но вместо этого школьница решила провести время в компании своих подруг, которые общались с мальчиками постарше. В какой-то момент большинство присутствовавших начали расходиться и девочка осталась одна в машине (ВАЗ-2107 — на фото) с подростками, которым было 15 и 16 лет.

По её словам, они начали грубо домогаться её, а когда она попыталась дать отпор, один из них вдруг вытащил из бардачка шокер, который сразу пустил в ход, ударив несколько раз школьницу током в бедро. После этого они вдвоём раздели её и продолжили распускать руки как им было угодно, не забывая регулярно применять шокер, чтобы та не могла сопротивляться.

На поиски школьницы вышли обеспокоенные её продолжительным отсутствием мать и старшая сестра. Они обходили дворы, в одном из которых заметили подозрительного вида "семёрку". Внутри они увидели голую Алину, которая была вся в слезах. Они вытащили её из машины, попутно отбиваясь от подростков, помогли ей одеться и вызвали полицию.

Злоумышленники сразу попытались вдавить педаль в пол и уехать подальше, но их быстро нашли полицейские. Сейчас правоохранители выясняют все детали, чтобы решить, как поступить с молодыми насильниками.

Спустя день после задержания машину, на которой были эти двое подростков (тёмно-зелёная "семёрка" без номеров), увидели в Куркине. На водительском кресле сидел некто неизвестный. Полицейские начали погоню, чтобы задержать водителя, сейчас его личность устанавливается.