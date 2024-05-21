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Регион
21 мая, 13:27

Мужчина избил и изнасиловал незнакомку в лифте жилого дома в Москве

В Москве мужчина напал на женщину в лифте и надругался над ней. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", — указано в сообщении.

По информации следствия, в ночь на 20 мая мужчина напал на незнакомую женщину в лифте, расположенном в доме на улице Маршала Василевского. Обвиняемый не менее трёх раз ударил её головой об пол и угрожал убийством. Затем мужчина надругался над незнакомкой, после чего скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали спустя несколько часов и уже предъявили ему обвинение. В скором времени следователи будут просить о его аресте.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье женщина порезала ножом соседку, чтобы не ехать с ней в одном лифте. Затем она нанесла себе раны, чтобы в беседе с полицейскими сослаться на самооборону. В результате обеих госпитализировали.

Обложка ©

Freepik

Дарья Нарыкова
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