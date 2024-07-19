Тело туристки из Петербурга, которую унесло в Чёрное море, нашли спустя 8 дней

В Краснодарском крае спасатели завершили поиски 33-летней жительницы Санкт-Петербурга, которую унесло в Чёрное море во время прогулки на сапбордах. Девушку нашли мёртвой спустя восемь дней после исчезновения, сообщает пресс-служба Администрации Туапсинского района.

Напомним, трагическое исчезновение Дарьи произошло вечером 11 июля. Жительница Северной столицы и две её подруги из Краснодара отдыхали в посёлке Сосновом и катались на сапбордах, неожиданно их начали уносить волны. Одной из девушек удалось выбраться на берег самостоятельно, вторую нашли живой через четыре часа в 400 метрах от берега. Известно, что погибшая работала лингвистом и специалистом по социальным медиа.