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19 июля, 11:37

Тело туристки из Петербурга, которую унесло в Чёрное море, нашли спустя 8 дней

Найдено тело лингвиста из Петербурга, которая пропала на сапборде в море у Туапсе

Дарья Грушевская. Обложка © Telegram / SHOT

Дарья Грушевская. Обложка © Telegram / SHOT

В Краснодарском крае спасатели завершили поиски 33-летней жительницы Санкт-Петербурга, которую унесло в Чёрное море во время прогулки на сапбордах. Девушку нашли мёртвой спустя восемь дней после исчезновения, сообщает пресс-служба Администрации Туапсинского района.

"Сегодня утром вблизи села Ольгинка, напротив пансионата "Шахтинский текстильщик", спасатели туапсинского филиала "Кубань-Спас" достали из воды тело девушки, по приметам похожей на Грушевскую Дарью Викторовну", — говорится в сообщении.

Напомним, трагическое исчезновение Дарьи произошло вечером 11 июля. Жительница Северной столицы и две её подруги из Краснодара отдыхали в посёлке Сосновом и катались на сапбордах, неожиданно их начали уносить волны. Одной из девушек удалось выбраться на берег самостоятельно, вторую нашли живой через четыре часа в 400 метрах от берега. Известно, что погибшая работала лингвистом и специалистом по социальным медиа.

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Наталья Исакова
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