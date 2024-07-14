Стали известны подробности исчезновения лингвиста из Петербурга в водах Туапсе

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Г., которую унесло в море во время прогулки на сап-бордах в Туапсинском районе, была в день пропажи без спасательного жилета. Детали истории узнал kp.ru.

Дарья — лингвист и специалист по социальным медиа, она всегда любила путешествия по России. В этот раз девушка решила провести отпуск у моря в Туапсинском районе вместе с подругами из Краснодара, которые давно звали её на совместный отдых. Дарья собрала вещи, попрощалась с мужем и улетела в Сочи, где её ждали захватывающие приключения на море.

"У неё были билеты на 9 июля из Питера, а 10-го она была уже на месте," — рассказал муж Дарьи Антон.

Отпуск обещал быть незабываемым: море, солнце и развлечения. Подруги арендовали домик и привезли с собой сап-борды, решив каждый день выходить на воду. Дарья, будучи в хорошей физической форме, легко освоила надувную доску.

На следующий день подруги решили отправиться в морское путешествие на закате. Сап-борды были спущены на воду в 20 часов, и компания отправилась в путь. Однако спокойное море неожиданно изменилось. Появился сильный ветер, поднялись волны, и девушек начало разносить в разные стороны.

Все принялись грести к берегу, но ветер и волны усложнили задачу. Дарья и её подруга Геля оказались в воде без сапов и спасательных жилетов. Ирина — ещё одна девушка из компании — одной из первых выбралась на сушу и сразу начала звонить в экстренные службы. В это время местные жители на гироскутере отправились на помощь к остальным. Гелю удалось найти, а Дарья исчезла в темноте.

Поиски Дарьи продолжаются. Муж и вся семья следят из Петербурга за новостями. Две группы спасателей Туапсинского отряда в течение ночи обследовали береговую полосу и акваторию моря на катере. Сейчас к поискам привлечён вертолёт Ми-8, который вылетел с базы МЧС России в Сочи.