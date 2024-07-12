Под Туапсе уже 15 часов ищут лингвиста из Петербурга, которую унесло в море

В районе Туапсе ищут жительницу Санкт-Петербурга, которую унесло в море во время прогулки на сап-бордах. По данным SHOT, 33-летняя Дарья и две подруги отдыхали в посёлке Сосновом.

Дарья, пропавшая во время прогулки на сап-бордах в районе Туапсе. Фото © SHOT

Море было неспокойным, и девушек быстро начало уносить от берега. Одна из них смогла побороть волны и выбраться из воды, вторую нашли живой через четыре часа в 400 метрах от берега. К поисково-спасательной операции привлекли 40 человек, задействована авиация. Девушку ищут уже 15 часов. Дарья — лингвист-переводчик, преподаёт английский.