"Костя, я боюсь!": В Сочи парашютисты сняли своё падение в море из-за лопнувшего троса от первого лица
В Сочи экстремалы-парасейлеры рухнули с высоты в море из-за лопнувшего троса
В Сочи у туристов —экстремалов порвался трос на парашюте, и они упали в море с большой высоты, но отделались лишь испугом. SHOT публикует кадры отпускного приключения, снятые от первого лица.
В Сочи экстремалы-парасейлеры рухнули с высоты в море из-за лопнувшего троса. Видео © SHOT
Парочка повелась на популярную пляжную забаву для самых смелых и купила полёт на парашюте за катером. Верёвка оборвалась, когда они были на высоте. Девушка начала паниковать и твердила: "Костя, я боюсь!". Тот в ответ успокаивал любимую, пока они медленно летели в воду.
Всё закончилось благополучно. Туристы не пострадали, их подобрал тот же катер.
А ранее любопытный турист пришёл поглазеть на шторм в Сочи и чудом не стал его жертвой. Его накрыло сильнейшей волной, но мужчина оказался везунчиком, и смог выбраться самостоятельно на глазах у испуганных очевидцев.