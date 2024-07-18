"Костя, я боюсь!": В Сочи парашютисты сняли своё падение в море из-за лопнувшего троса от первого лица

В Сочи у туристов —экстремалов порвался трос на парашюте, и они упали в море с большой высоты, но отделались лишь испугом. SHOT публикует кадры отпускного приключения, снятые от первого лица.

В Сочи экстремалы-парасейлеры рухнули с высоты в море из-за лопнувшего троса. Видео © SHOT

Парочка повелась на популярную пляжную забаву для самых смелых и купила полёт на парашюте за катером. Верёвка оборвалась, когда они были на высоте. Девушка начала паниковать и твердила: "Костя, я боюсь!". Тот в ответ успокаивал любимую, пока они медленно летели в воду.

Всё закончилось благополучно. Туристы не пострадали, их подобрал тот же катер.