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Регион
3 августа, 11:36

Тысячи пиратов, привидений и героев фильмов на сапбордах наводнили Петербург

Более десяти тысяч человек собрались на фестивале "Фонтанка SUP" в Петербурге

Фестиваль "Фонтанка SUP" в Петербурге. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

Фестиваль "Фонтанка SUP" в Петербурге. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге стартовал 9-й международный фестиваль "Фонтанка SUP". Участниками программы стали 10 тысяч сапсёрферов из 200 российских городов и 11 стран мира. Они соревнуются не только в скорости, но и в необычности костюмов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В рамках фестиваля участники переоделись в различных героев фильмов, домовых, привидений и пиратов. Маршрут заплыва пролегает под 28 мостами. Участникам на сапбордах необходимо пройти восемь километров по Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу.

"Акватория другая. Впервые замкнули кольцо — была давняя мечта. Несколько лет мы к ней шли. Кто на сапе не стоял, тот в Питере не бывал", — сказал организатор фестиваля Александр Горшков.

Фестиваль "Поющий мир" стартовал в Санкт-Петербурге
Фестиваль "Поющий мир" стартовал в Санкт-Петербурге

Также на "Фонтанку SUP" приехали представители Книги рекордов России. Они попробуют зарегистрировать самый массовый совместный заплыв на многоместном сапборде: дистанцию преодолеют 50 сёрферов на гигантском 15-метровом сапе.

Такое же мероприятие проводили в Северной столице и в прошлом году в поддержку людей с аутизмом. Тогда к первой в истории благотворительной акции на воде присоединились тысячи сапсёрферов.

Наталья Афонина
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