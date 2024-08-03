Тысячи пиратов, привидений и героев фильмов на сапбордах наводнили Петербург

В Санкт-Петербурге стартовал 9-й международный фестиваль "Фонтанка SUP". Участниками программы стали 10 тысяч сапсёрферов из 200 российских городов и 11 стран мира. Они соревнуются не только в скорости, но и в необычности костюмов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В рамках фестиваля участники переоделись в различных героев фильмов, домовых, привидений и пиратов. Маршрут заплыва пролегает под 28 мостами. Участникам на сапбордах необходимо пройти восемь километров по Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу.

"Акватория другая. Впервые замкнули кольцо — была давняя мечта. Несколько лет мы к ней шли. Кто на сапе не стоял, тот в Питере не бывал", — сказал организатор фестиваля Александр Горшков.

Также на "Фонтанку SUP" приехали представители Книги рекордов России. Они попробуют зарегистрировать самый массовый совместный заплыв на многоместном сапборде: дистанцию преодолеют 50 сёрферов на гигантском 15-метровом сапе.