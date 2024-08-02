Фестиваль "Поющий мир" стартовал в Санкт-Петербурге

В Северной столице России стартовал 21-й Международный фестиваль хорового искусства "Поющий мир". Участниками мероприятия стали профессиональные и любительские, детские и взрослые коллективы из разных регионов России и зарубежья, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В течение недели лучшие голоса России будут звучать во дворцах, залах и храмах Северной столицы. Также в программу включили конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей. В этом году состязания пройдут в девяти номинациях.

На "Поющий мир" впервые приехал специальный гость — коллектив Оренбургского камерного хора, лауреат международных конкурсов. Артисты смогут исполнить композиции из сочинений художественного руководителя фестиваля Сергея Екимова и композитора Якова Дубравина.

Торжественное открытие и гала-концерт в этот раз провели в кафедральном соборе Петра и Павла на Невском проспекте. Перед основной программой традиционно прозвучал гимн фестиваля. Уже 20 лет "Поющий мир" — это одна из музыкальных традиций петербургского лета. Фестиваль ежегодно собирает профессионалов и любителей хорового искусства.