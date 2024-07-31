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31 июля, 14:35

VK поводит итоги участия в фестивале "Таврида.АРТ"

Обложка © tavrida.art

Обложка © tavrida.art

Участники фестиваля "Таврида.АРТ" присоединились к просветительской программе VK. В пространстве "Место встречи вдохновения" состоялось порядка 35 встреч с артистами, блогерами, специалистами и амбассадорами компании, выступили с лекциями об образовательных и карьерных возможностях, работе с контентом и ведении сообществ в соцсетях, развитии личного бренда и полезных инструментах. В павильоне VK и на сцене "Таврида.АРТ" выступил артист лейбла VK Records — Тима Акимов, специальным музыкальным гостем от VK стал Ваня Дмитриенко.

Более 30 тыс. человек установили тематический стикерпак ВКонтакте с талисманом арт-кластера — собакой Джесси. Пользователи также активно делились атмосферой фестиваля и устанавливали статусы и обложки ВКонтакте. Гости фестиваля также смогли увезти настроение мероприятия с собой — более 1 тыс. единицы мерча из специальной коллекции VK Store, выпущенный в коллаборации с проектом "Арт.Молодость". На фестивале прошло множество спортивных активностей, среди них — открытые тренировки от VK и масштабный вызов в сервисе VK Шаги. Вместе участники прошли более 30 миллионов шагов, а самые активные по итогам фестиваля получили призы.

Компания также запустила множество диджитал-активаций — 1,5 тысяч уникальных пользователей присоединились к интерактивному квесту в сервисе "Другое Дело", участники фестиваля опубликовали более 2 тыс. историй ВКонтакте с хэштегом #VKнаТавриде и вертикальных видео в конкурсе #ВдохновляйсVKКлипами в сервисе VK Клипы и получили за это подарки. Аудитория диджитал-активаций c сервисами VK на фестивале составила свыше 40 тыс. человек.

На фестивале "Таврида.АРТ" переработали более 10 тысяч пластиковых крышек
На фестивале "Таврида.АРТ" переработали более 10 тысяч пластиковых крышек

Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" проходил в Крыму с 26 по 28 июля. Это крупнейшая площадка для самореализации деятелей искусства, культуры и других творческих индустрий. В этом году фестиваль был посвящён теме многонациональности нашей большой страны.

Алексей Берковиц
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