VK поводит итоги участия в фестивале "Таврида.АРТ"

Участники фестиваля "Таврида.АРТ" присоединились к просветительской программе VK. В пространстве "Место встречи вдохновения" состоялось порядка 35 встреч с артистами, блогерами, специалистами и амбассадорами компании, выступили с лекциями об образовательных и карьерных возможностях, работе с контентом и ведении сообществ в соцсетях, развитии личного бренда и полезных инструментах. В павильоне VK и на сцене "Таврида.АРТ" выступил артист лейбла VK Records — Тима Акимов, специальным музыкальным гостем от VK стал Ваня Дмитриенко.

Более 30 тыс. человек установили тематический стикерпак ВКонтакте с талисманом арт-кластера — собакой Джесси. Пользователи также активно делились атмосферой фестиваля и устанавливали статусы и обложки ВКонтакте. Гости фестиваля также смогли увезти настроение мероприятия с собой — более 1 тыс. единицы мерча из специальной коллекции VK Store, выпущенный в коллаборации с проектом "Арт.Молодость". На фестивале прошло множество спортивных активностей, среди них — открытые тренировки от VK и масштабный вызов в сервисе VK Шаги. Вместе участники прошли более 30 миллионов шагов, а самые активные по итогам фестиваля получили призы.