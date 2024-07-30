На фестивале "Таврида.АРТ" переработали более 10 тысяч пластиковых крышек

В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" было переработано более 10 тысяч пластиковых крышек. Из них сделали значки и брелоки. Вместо попадания на мусорный полигон отходы получили новую жизнь и стали инструментом экопросвещения, пишет 360.ru.

"На наглядных примерах посетители могут увидеть, как работает экономика замкнутого цикла, самостоятельно переработав отходы в новые изделия", — говорится в сообщении.