На фестивале "Таврида.АРТ" переработали более 10 тысяч пластиковых крышек
В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" было переработано более 10 тысяч пластиковых крышек. Из них сделали значки и брелоки. Вместо попадания на мусорный полигон отходы получили новую жизнь и стали инструментом экопросвещения, пишет 360.ru.
"На наглядных примерах посетители могут увидеть, как работает экономика замкнутого цикла, самостоятельно переработав отходы в новые изделия", — говорится в сообщении.
Мастер-класс по сортировке отходов и переработке пластиковых крышек посетили 856 человек. Также участники фестиваля создали 91 сумку из старых баннеров, сплели 27 экосумок, изготовили 24 открытки из переработанной бумаги. А на мастер-классе по созданию уникальной одежды сделали 45 изделий.
Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" проходил в Крыму с 26 по 28 июля. Это крупнейшая площадка для самореализации деятелей искусства, культуры и других творческих индустрий. В этом году фестиваль был посвящён теме многонациональности нашей большой страны.
360.ru / Кантемир Бараов