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30 июля, 01:32

На фестивале "Таврида.АРТ" переработали более 10 тысяч пластиковых крышек

В рамках фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" было переработано более 10 тысяч пластиковых крышек. Из них сделали значки и брелоки. Вместо попадания на мусорный полигон отходы получили новую жизнь и стали инструментом экопросвещения, пишет 360.ru.

"На наглядных примерах посетители могут увидеть, как работает экономика замкнутого цикла, самостоятельно переработав отходы в новые изделия", — говорится в сообщении.

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Мастер-класс по сортировке отходов и переработке пластиковых крышек посетили 856 человек. Также участники фестиваля создали 91 сумку из старых баннеров, сплели 27 экосумок, изготовили 24 открытки из переработанной бумаги. А на мастер-классе по созданию уникальной одежды сделали 45 изделий.

Фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.АРТ" проходил в Крыму с 26 по 28 июля. Это крупнейшая площадка для самореализации деятелей искусства, культуры и других творческих индустрий. В этом году фестиваль был посвящён теме многонациональности нашей большой страны.

Обложка ©

360.ru / Кантемир Бараов

Алёна Зиновьева
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