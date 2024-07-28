Сотни участников "Тавриды.АРТ" спели песню "Надежда" Пахмутовой в народном караоке

На фестивале "Таврида.АРТ" прозвучала музыка Александры Пахмутовой. Произведения композитора были представлены в виде мюзикла с современной аранжировкой. Ключевой темой стала история настоящей любви, в основу которой легло стихотворение Николая Добронравова "Я люблю тебя всегда". На сцене выступили популярные певцы, в числе которых оказался заслуженный артист РФ, победитель шоу "Голос" Сергей Волчков, пишет РИА "ФедералПресс".

"Композиции Пахмутовой – это наследие, которое нужно ценить. Я хочу, чтобы молодое поколение обратило внимание на то, что в музыке великой Пахмутовой есть слово, а в каждой песне чувствуется любовь. Я хочу, чтобы вы также относились к своей аудитории", – заявил Волчков.

Повествование было разделено на три части: Он, Она и Любовь. Первый блок раскрыл историю молодой девушки, стремящейся найти любовь. Звучали такие песни, как "Ненаглядный мой", "Хорошие девчата" и другие.

Второй блок рассказывал о юноше, который также находится в поисках своей единственной и неповторимой. Его стремления и страхи были представлены через композиции "Мелодия", "Золотая ты моя, золотая", "Трус не играет в хоккей" и прочее.

В финальной части трибьюта зрители увидели долгожданную встречу влюблённых. Завершилось шоу народным караоке: сотни людей спели песню "Надежда". Сама Александра Пахмутова не смогла лично присутствовать на фестивале, но записала для участников обращение.