"Дежурный ангел": Пахмутова рассказала, как друг семьи продлил жизнь Добронравову
Пахмутова заявила, что Добронравов прожил на год дольше благодаря другу Малышко
Евгений Малышко вместе с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Фото © Telegram / Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова рассказала, что благодаря танцору Евгению Малышко её муж — поэт-песенник Николай Добронравов прожил почти на год дольше. По её словам, супругу могло стать плохо ночью или рано утром, однако близкий друг семьи приезжал быстрее скорой.
"Мы сразу звонили Жене, и он приезжал быстрее, чем скорая, в любое время суток. Если говорить совсем откровенно, то только благодаря Жениным заботам и стараниям жизнь Николая Николаевича продлилась почти на целый год", — передаёт её слова сайт MK.ru.
Композитор рассказала, что "дежурный ангел" организовывал концерты, съёмки и интервью, а когда здоровье Добронравова ухудшилось, он стал заботиться о супругах. По словам Пахмутовой, для этого на него оформили специальную доверенность. В беседе она также призналась, что ей очень не хватает мужа, отметив, что он навсегда остался в её памяти и сердце.