"Дежурный ангел": Пахмутова рассказала, как друг семьи продлил жизнь Добронравову

Композитор Александра Пахмутова рассказала, что благодаря танцору Евгению Малышко её муж — поэт-песенник Николай Добронравов прожил почти на год дольше. По её словам, супругу могло стать плохо ночью или рано утром, однако близкий друг семьи приезжал быстрее скорой.

"Мы сразу звонили Жене, и он приезжал быстрее, чем скорая, в любое время суток. Если говорить совсем откровенно, то только благодаря Жениным заботам и стараниям жизнь Николая Николаевича продлилась почти на целый год", — передаёт её слова сайт MK.ru.