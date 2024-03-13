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13 марта, 10:57

"Дежурный ангел": Пахмутова рассказала, как друг семьи продлил жизнь Добронравову

Пахмутова заявила, что Добронравов прожил на год дольше благодаря другу Малышко

Евгений Малышко вместе с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Фото © Telegram / Александра Пахмутова

Евгений Малышко вместе с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым. Фото © Telegram / Александра Пахмутова

Композитор Александра Пахмутова рассказала, что благодаря танцору Евгению Малышко её муж — поэт-песенник Николай Добронравов прожил почти на год дольше. По её словам, супругу могло стать плохо ночью или рано утром, однако близкий друг семьи приезжал быстрее скорой.

"Мы сразу звонили Жене, и он приезжал быстрее, чем скорая, в любое время суток. Если говорить совсем откровенно, то только благодаря Жениным заботам и стараниям жизнь Николая Николаевича продлилась почти на целый год", — передаёт её слова сайт MK.ru.

Композитор рассказала, что "дежурный ангел" организовывал концерты, съёмки и интервью, а когда здоровье Добронравова ухудшилось, он стал заботиться о супругах. По словам Пахмутовой, для этого на него оформили специальную доверенность. В беседе она также призналась, что ей очень не хватает мужа, отметив, что он навсегда остался в её памяти и сердце.

Лещенко рассказал, как Пахмутова переживает смерть Добронравова
Лещенко рассказал, как Пахмутова переживает смерть Добронравова

Напомним, Добронравов умер в возрасте 94 лет в сентябре 2023 года. Его похоронили на Новодевичьем кладбище 20-го числа. При этом народный артист Лев Лещенко рассказывал, что супруга Александра Пахмутова после смерти мужа держится стойко.

Александра Мышляева
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