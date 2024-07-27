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27 июля, 10:06

Путин поздравил участников "Таврида.Арт" с открытием фестиваля

Фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму. Обложка © Предоставлено Life.ru

Фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму. Обложка © Предоставлено Life.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.Арт" с открытием масштабного мероприятия, которое проходит в эти дни в Крыму. На торжественной церемонии гостей поприветствовал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он и зачитал письмо от главы государства.

Путин поздравил участников с открытием фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму. Видео © Telegram / Таврида.Арт

"Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. Ваш форум развивается как востребованная площадка для делового и дружеского общения талантливой, энергичной молодёжи. Рад, что в Год семьи на фестивале особое внимание будет уделено теме нравственного воспитания и роли семьи в укреплении сплочённости нашего общества", — отметил президент РФ в приветственной телеграмме.

Фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Путин добавил, что участников фестиваля — начинающих художников, архитекторов, артистов и представителей других творческих профессий — ждёт насыщенная программа. Она будет включать в себя разнообразные лекции и мастер-классы, а также ярмарки и выставки, театральные постановки и выступления музыкальных коллективов. Всё это будет сопровождаться знакомством с культурой, самобытными традициями и обычаями российских народов. Кроме того, участников ждут встречи с известными политиками, звёздами эстрады и кино.

Президент РФ подчеркнул, что такой форум поможет молодым участникам реализовать способности и обрести новых единомышленников. Путин пожелал им достижения всех намеченных целей.

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Напомним, фестиваль молодого многонационального искусства "Таврида.Арт" — крупнейшая площадка РФ для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и других творческих индустрий. Именно творцы являются главными героями этого масштабного события. В этом году фестиваль посвящён теме многонациональности нашей большой страны. Через призму молодого искусства посмотрим на культурное многообразие народов, проживающих в регионах России. Колоритные традиции и богатое наследие предстанут в новом, современном прочтении.

Никита Осипов
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