Путин поздравил участников "Таврида.Арт" с открытием фестиваля

Российский лидер Владимир Путин поздравил участников фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида.Арт" с открытием масштабного мероприятия, которое проходит в эти дни в Крыму. На торжественной церемонии гостей поприветствовал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он и зачитал письмо от главы государства.

Путин поздравил участников с открытием фестиваля "Таврида.Арт" в Крыму. Видео © Telegram / Таврида.Арт

"Вы приехали в Крым из разных регионов нашей большой страны. Ваш форум развивается как востребованная площадка для делового и дружеского общения талантливой, энергичной молодёжи. Рад, что в Год семьи на фестивале особое внимание будет уделено теме нравственного воспитания и роли семьи в укреплении сплочённости нашего общества", — отметил президент РФ в приветственной телеграмме.

Фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму. Фото © Предоставлено Life.ru

Путин добавил, что участников фестиваля — начинающих художников, архитекторов, артистов и представителей других творческих профессий — ждёт насыщенная программа. Она будет включать в себя разнообразные лекции и мастер-классы, а также ярмарки и выставки, театральные постановки и выступления музыкальных коллективов. Всё это будет сопровождаться знакомством с культурой, самобытными традициями и обычаями российских народов. Кроме того, участников ждут встречи с известными политиками, звёздами эстрады и кино.

Президент РФ подчеркнул, что такой форум поможет молодым участникам реализовать способности и обрести новых единомышленников. Путин пожелал им достижения всех намеченных целей.