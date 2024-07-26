Театральный фестиваль "Место силы — Владивосток" набрал около 4 млн просмотров в Сети

В Приморском крае завершился первый всероссийский молодёжный театральный фестиваль "Место силы — Владивосток". Культурную программу за пять дней проведения мероприятий посетило свыше 11 тысяч человек, а общий охват публикаций в соцсетях составил почти четыре миллиона просмотров, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Театральный фестиваль "Место силы — Владивосток". Видео © Telegram / Министерство культуры Приморья

Масштабный проект на несколько дней превратил молодёжную столицу России этого года в центр театральной жизни страны. Актёры, режиссёры, продюсеры, танцовщики собрались в одном месте, чтобы посетить практикумы, провести или послушать лекции, посмотреть театральные постановки и собраться на творческих встречах.

Спектакль, представленный на фестивале "Место силы — Владивосток". Фото © Telegram / Министерство культуры Приморья

Представители 96 городов — от Южно-Сахалинска до Калининграда — приняли участие в просветительских и деловых программах. А в творческих лабораториях под руководством более 30 экспертов и признанных мэтров занималось свыше 200 слушателей. Всего на площадках фестиваля прошло более 100 мастер-классов.

"Общий охват публикаций о фестивале в социальных сетях составил почти четыре миллиона просмотров. Создано около 2,5 тысячи единиц контента. Количество уникальных зрителей прямых трансляций превысило 60 тысяч человек", — пояснили организаторы фестиваля.

В последний день фестиваля на церемонии закрытия объявили обладателей специальной премии "Золотая рыбка". Также зрители смогли посетить премьеру спектакля по пьесе Всеволода Вишневского "Оптимистическая трагедия", созданного в рамках проекта участниками лаборатории заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Панкова.