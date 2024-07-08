В Санкт-Петербурге в пятницу, 12 июля, стартует ежегодный фестиваль "Опера — всем". В течение двух недель в знаковых местах города и его пригорода пройдут концерты под открытым небом.

В Петербурге под открытым небом пройдёт фестиваль "Опера — всем". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", откроется фестиваль на Соборной площади Петропавловской крепости в День святых апостолов Петра и Павла 12 июля оперой Николая Римского-Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". Также во время фестиваля будут задействованы площадки в Гатчине — там прозвучит "Самсон и Далила" Камиля Сен-Санса. А в Царском Селе артисты исполнят оперу "Пиковая дама" легендарного Петра Чайковского. Вход на все постановки будет бесплатным.

"Такой огромный проект, который проводится на безвозмездной основе для зрителей. Все могут прийти и послушать оперный спектакль под открытым небом. Он не мог бы состояться без широкой поддержки города, поэтому мы отдельно благодарны правительству Санкт-Петербурга и лично Александру Дмитриевичу Беглову, губернатору города, за поддержку нашего проекта", — отметила директор фестиваля Юлия Стрижак.