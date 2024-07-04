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3 июля, 22:51

В петербуржском Эрмитажном театре начался Морской музыкальный фестиваль

В Эрмитажном театре начался Морской музыкальный фестиваль, передаёт телеканал "Санкт-Петербург". Речь идёт о новом летнем проекте "Петербург-концерта" совместно с симфоническим оркестром города. Зрителям представят произведения классической музыки, на которые композиторов вдохновила водная стихия. Фестиваль открыл "Летучий голландец", написанный Рихардом Вагнером.

"Есть и произведения, которые в России играются редко, — для людей будет возможность послушать что-то впервые", — сообщил художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер.

Последний концерт фестиваля будет исполнен в Большом итальянском просвете Эрмитажа 10 июля. Там в том числе прозвучат композиции Чайковского, Римского-Корсакова и Сибелиуса.

На родине Стравинского прошёл фестиваль "Гений места"
На родине Стравинского прошёл фестиваль "Гений места"

Ранее в трёх городах Запорожской области — Мелитополе, Бердянске и Акимовке — прошёл фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. В ходе мероприятия были проведены творческие мастер-классы, спортивные соревнования, дискотеки, уроки танцев, а также вручены грамоты и благодарности волонтёрам. По словам организаторов, праздник направлен на то, чтобы подчеркнуть важность вклада молодого поколения в развитие общества и культуры.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Анатолий Симоненко
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