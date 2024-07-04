В петербуржском Эрмитажном театре начался Морской музыкальный фестиваль

В Эрмитажном театре начался Морской музыкальный фестиваль, передаёт телеканал "Санкт-Петербург". Речь идёт о новом летнем проекте "Петербург-концерта" совместно с симфоническим оркестром города. Зрителям представят произведения классической музыки, на которые композиторов вдохновила водная стихия. Фестиваль открыл "Летучий голландец", написанный Рихардом Вагнером.

"Есть и произведения, которые в России играются редко, — для людей будет возможность послушать что-то впервые", — сообщил художественный руководитель Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергей Стадлер.

Последний концерт фестиваля будет исполнен в Большом итальянском просвете Эрмитажа 10 июля. Там в том числе прозвучат композиции Чайковского, Римского-Корсакова и Сибелиуса.