Фестиваль ко Дню молодёжи прошёл в трёх городах Запорожской области

В трёх городах Запорожской области — Мелитополе, Бердянске и Акимовке — прошёл фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. В ходе мероприятия были проведены творческие мастер-классы, спортивные соревнования, дискотеки, уроки танцев, а также вручены грамоты и благодарности волонтёрам. По словам организаторов, праздник направлен на то, чтобы подчеркнуть важность вклада молодого поколения в развитие общества и культуры.

День молодёжи в Мелитополе. Видео © Предоставлено Life.ru

"На Дне молодёжи в каждом городе предусмотрено множество тематических пространств. В каждом из них тебя ждёт своя увлекательная программа по восьми направлениям: вместе с креативом, со знаниями, вместе с новым, вместе со спортом, вместе со своим делом, вместе с Родиной, вместе с добром, вместе с карьерой. Свои площадки также представят представители некоммерческих организаций региона", — говорится в сообщении пресс-службы.

Участники образовательной программы "Поколение Юга", будущие специалисты по работе с молодёжью, подготовили отдельные зоны для посетителей. В рамках программы они разработали уникальные площадки, которые будут реализованы в День молодёжи как часть выпускных работ.