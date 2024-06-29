Фестиваль ко Дню молодёжи прошёл в трёх городах Запорожской области
В трёх городах Запорожской области — Мелитополе, Бердянске и Акимовке — прошёл фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. В ходе мероприятия были проведены творческие мастер-классы, спортивные соревнования, дискотеки, уроки танцев, а также вручены грамоты и благодарности волонтёрам. По словам организаторов, праздник направлен на то, чтобы подчеркнуть важность вклада молодого поколения в развитие общества и культуры.
День молодёжи в Мелитополе. Видео © Предоставлено Life.ru
"На Дне молодёжи в каждом городе предусмотрено множество тематических пространств. В каждом из них тебя ждёт своя увлекательная программа по восьми направлениям: вместе с креативом, со знаниями, вместе с новым, вместе со спортом, вместе со своим делом, вместе с Родиной, вместе с добром, вместе с карьерой. Свои площадки также представят представители некоммерческих организаций региона", — говорится в сообщении пресс-службы.
Участники образовательной программы "Поколение Юга", будущие специалисты по работе с молодёжью, подготовили отдельные зоны для посетителей. В рамках программы они разработали уникальные площадки, которые будут реализованы в День молодёжи как часть выпускных работ.
Напомним, сегодня, 29 июня, отмечается День молодёжи. В честь этого более чем в 35 российских регионах запланировано проведение фестивалей. Основные локации фестивалей — в Москве и Владивостоке. В столице мероприятия займут два дня и состоятся на площадках выставки "Россия" и парка "Ходынское поле". Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил молодых парней и девушек довольно нетрадиционным способом.
Life.ru