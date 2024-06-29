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Регион
29 июня, 13:36

Главы регионов креативно подошли к поздравлению россиян с Днём молодёжи

Глава Красноярского края Михаил Котюков. Обложка © Telegram / Росмолодёжь

Глава Красноярского края Михаил Котюков. Обложка © Telegram / Росмолодёжь

Губернаторы российских регионов поздравили граждан с Днём молодёжи, который отмечается по всей стране сегодня, 29 июня. Креативное видеопоздравление опубликовала пресс-служба Росмолодёжи.

Губернаторы российских регионов поздравили граждан с Днём молодёжи. Видео © Telegram / Росмолодёжь

"Вы наша гордость, наше будущее, наша надежда", — поздравил молодых парней и девушек губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что у российской молодёжи есть безграничные возможности. Губернатор посоветовал не бояться мечтать, а ставить самые высокие цели. Глава Красноярского края Михаил Котюков призвал искать счастье в труде и знаниях, спорте и творчестве, делать этот мир лучше. Пусть энергия мечты превращается в энергию дела, подчеркнул Котюков.

"Никогда не забывайте, что в жизни нет ничего недостижимого, если вы к этому стремитесь и для вас это важно", — подчеркнул глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

День молодёжи 2024: Почему молодые россияне ничуть не хуже подростков СССР
День молодёжи 2024: Почему молодые россияне ничуть не хуже подростков СССР

Напомним, сегодня, 29 июня, отмечается День молодёжи. В честь этого дня более чем в 35 российских регионах запланировано проведение фестивалей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил молодых парней и девушек довольно нетрадиционным способом.

Дарья Нарыкова
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