Главы регионов креативно подошли к поздравлению россиян с Днём молодёжи

Губернаторы российских регионов поздравили граждан с Днём молодёжи, который отмечается по всей стране сегодня, 29 июня. Креативное видеопоздравление опубликовала пресс-служба Росмолодёжи.

Губернаторы российских регионов поздравили граждан с Днём молодёжи. Видео © Telegram / Росмолодёжь

"Вы наша гордость, наше будущее, наша надежда", — поздравил молодых парней и девушек губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что у российской молодёжи есть безграничные возможности. Губернатор посоветовал не бояться мечтать, а ставить самые высокие цели. Глава Красноярского края Михаил Котюков призвал искать счастье в труде и знаниях, спорте и творчестве, делать этот мир лучше. Пусть энергия мечты превращается в энергию дела, подчеркнул Котюков.