Чернышенко в поздравлении с Днём молодёжи призвал россиян верить в мечту 29 июня, 09:41 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днём молодёжи. Видео © Telegram / Национальные проекты России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко записал необычное поздравление для молодых россиян с Днём молодёжи. Ролик появился в телеграм-канале "Национальные проекты России".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днём молодёжи. Видео © Telegram / Национальные проекты России

В начале своей речи он сразу отказался от официальных клише и обратился к молодёжи с позиции отца и дедушки, имеющего за плечами большой опыт воспитания детей и внуков. Чернышенко пожелал прежде всего счастья и призвал молодых людей всегда верить в свою мечту, любить Родину, а также твёрдо знать, что в нашей стране есть масса возможностей для самореализации.

"Сейчас самое интересное время, в котором вы живёте. Вы об этом потом точно узнаете. И сейчас пик вашего счастья и счастливого времяпрепровождения. Время — единственный невосполняемый результат. Насколько эффективно вы распорядитесь им, найдёте баланс между обучением и отдыхом, подготовитесь к тому, чтобы приносить пользу обществу и своей семье, от этого будет зависеть наше с вами будущее", — сказал вице-премьер.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и обратился к ним с напутствиями на будущее. Российский лидер выразил уверенность в том, что это нынешнее поколение продолжит все самые лучшие семейные традиции и построит будущее, о котором мечтает.

Авторы Татьяна Миссуми