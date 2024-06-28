Президент России Владимир Путин поздравил выпускников школ и обратился к ним с напутствиями на будущее. Видеообращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин поздравил выпускников школ и обратился к ним с напутствиями. Видео © Kremlin.ru

"В эти дни по всей России, нашей необъятной, прекрасной и великой стране, проходят школьные выпускные. Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздником", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что для выпускников это особый и очень волнующий момент, поскольку с окончания школы начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения надо принимать самостоятельно. Он обратил внимание на труд учителей, которые всегда будут восхищаться успехами своих подопечных. Именно преподаватели вкладывают в молодёжь целеустремлённость, настойчивость, стремление обретать новые знания и навыки, утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям и служить родной стране, уверен президент.

"Самое главное — реализовать своё призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других. Точно так же, как для вас стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, которые ярко и достойно проявили себя и в учёбе, и в творчестве, и в работе, и порой в сложных испытаниях. И конечно, главная опора для каждого человека — это семья", — продолжил он.

В заключение российский лидер выразил уверенность в том, что это поколение выпускников продолжит все самые лучшие семейные традиции и построит будущее, о котором они мечтают.