Путин поручил к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций

Российский кабмин с "Движением первых" и Администрацией Президента РФ обязаны к 1 июля организовать международную ассоциацию детских организаций. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.

"Правительству РФ совместно с Администрацией Президента РФ и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи "Движение первых" обеспечить создание международной ассоциации детских организаций, определив её учредителем от имени Российской Федерации указанное движение", — сказано в перечне поручений по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, который прошёл 6 марта.

Примечательно, что документ появился на сайте Кремля накануне Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Ответственными в нём назначены премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.