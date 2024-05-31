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31 мая, 15:11

Путин поручил к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций

Российский кабмин с "Движением первых" и Администрацией Президента РФ обязаны к 1 июля организовать международную ассоциацию детских организаций. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.

"Правительству РФ совместно с Администрацией Президента РФ и Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи "Движение первых" обеспечить создание международной ассоциации детских организаций, определив её учредителем от имени Российской Федерации указанное движение", — сказано в перечне поручений по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, который прошёл 6 марта.

Примечательно, что документ появился на сайте Кремля накануне Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Ответственными в нём назначены премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

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Как сообщал Life.ru, в пятницу, 31 мая, Путин встретился с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что для страны нет ничего важнее, чем дети.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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