Путин пообещал дать поручение по всероссийской инспекции органов опеки

Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение по инициативе уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой провести инспекцию органов опеки для возможной реформы этой системы. Общаясь с главой государства в Кремле, детский омбудсмен заявила, что "пришло время разобраться, навести порядок" во всей системе.

"Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов системы профилактики с готовым спецдокладом через год и с предложениями о реформировании системы", — обратилась она.

"Переговорите с администрацией [президента]. Я отдельно поручение выпущу по этому вопросу", — ответил российский лидер.