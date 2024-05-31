Путин пообещал дать поручение по всероссийской инспекции органов опеки
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение по инициативе уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой провести инспекцию органов опеки для возможной реформы этой системы. Общаясь с главой государства в Кремле, детский омбудсмен заявила, что "пришло время разобраться, навести порядок" во всей системе.
"Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов системы профилактики с готовым спецдокладом через год и с предложениями о реформировании системы", — обратилась она.
"Переговорите с администрацией [президента]. Я отдельно поручение выпущу по этому вопросу", — ответил российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил о росте числа многодетных семей в России. По словам главы государства, за последние несколько лет их стало больше на 26%. Он призвал сделать многодетность нормой для нашей страны.