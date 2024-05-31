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31 мая, 13:16

Путин пообещал дать поручение по всероссийской инспекции органов опеки

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение по инициативе уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой провести инспекцию органов опеки для возможной реформы этой системы. Общаясь с главой государства в Кремле, детский омбудсмен заявила, что "пришло время разобраться, навести порядок" во всей системе.

"Я готова подключиться к процессу и прошу вас поручить мне провести всероссийскую инспекцию органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних, органов системы профилактики с готовым спецдокладом через год и с предложениями о реформировании системы", — обратилась она.

"Переговорите с администрацией [президента]. Я отдельно поручение выпущу по этому вопросу", — ответил российский лидер.

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Ранее Владимир Путин заявил о росте числа многодетных семей в России. По словам главы государства, за последние несколько лет их стало больше на 26%. Он призвал сделать многодетность нормой для нашей страны.

Матвей Константинов
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