Путин: Для государства нет ничего важнее, чем дети
Президент России Владимир Путин накануне Международного дня защиты детей встретился с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе встречи глава государства заявил, что для страны нет ничего важнее, чем дети.
Путин проводит рабочую встречу с Львовой-Беловой. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Мы с вами встречаемся накануне Дня защиты детей. Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети", — сказал Путин.
Детский омбудсмен в свою очередь озвучила предложение сделать знак качества "Семьям рады" в сфере услуг, включая туристическую. Она отметила, что многодетные семьи хотят путешествовать, но не все отели готовы к тому, что у них будут такие гости. Российский лидер согласился с данной инициативой. Также он одобрил другое предложение Львовой-Беловой — провести всероссийскую инспекцию органов опеки.
Ранее Путин пообещал решить проблему многодетных семей, которые теряют господдержку при росте доходов. Реагируя на жалобу семьи из Ленинградской области, глава государства указал, что уже обращал внимание на этот вопрос.