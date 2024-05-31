Путин: Для государства нет ничего важнее, чем дети

Президент России Владимир Путин накануне Международного дня защиты детей встретился с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. В ходе встречи глава государства заявил, что для страны нет ничего важнее, чем дети.

Путин проводит рабочую встречу с Львовой-Беловой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Мы с вами встречаемся накануне Дня защиты детей. Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети", — сказал Путин.

Детский омбудсмен в свою очередь озвучила предложение сделать знак качества "Семьям рады" в сфере услуг, включая туристическую. Она отметила, что многодетные семьи хотят путешествовать, но не все отели готовы к тому, что у них будут такие гости. Российский лидер согласился с данной инициативой. Также он одобрил другое предложение Львовой-Беловой — провести всероссийскую инспекцию органов опеки.