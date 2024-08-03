За лето на российских водоёмах утонуло свыше тысячи человек

В российских акваториях за два летних месяца случилось свыше двух тысяч происшествий, при которых погибли более тысячи человек. Об этом рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Удалось спасти почти полтысячи человек, из них 125 детей. К сожалению, утонули 1 173 человека, включая 275 детей — эти показатели больше, чем годом ранее", — приводятся слова Куренкова в телеграм-канале ведомства.

Глава МЧС отметил, что чаще всего трагедии случаются в местах стихийного купания, где не дежурят спасатели, дно не очищено от мусора и не очень ясно, каков рельеф. Водолазам в свою очередь тоже не до отдыха — они ищут и поднимают на поверхность тела утонувших.

"В МЧС России порядка 800 водолазов. С учётом естественных водоёмов в нашей стране — это капля в море. Только в Мурманской области, например, более 100 тысяч водоёмов, обеспечить дежурство спасателей на каждом физически затруднительно. Граждане должны понимать долю ответственности за свою жизнь и безопасность детей", — сообщил Куренков.