В Подмосковье школьница спрыгнула с сап-борда в Оку, её тело нашли через три дня в Тульской области

В Подмосковье школьница утонула, решив освежиться во время прогулки на сап-бордах. По данным SHOT, трагедия произошла в семье из столицы, приехавшей в парк-отель "Царьград" под Серпуховом. Мать с детьми решила поплавать на "сапах" с группой из 13 человек.

Во время остановки в районе городского пляжа Пущино, где, к слову, запрещено купаться, 14-летняя девочка решила поплавать в воде, но так и не вынырнула. Её тело искали три дня и обнаружили лишь в 25 километрах от места — в районе деревни Толша Тульской области. На предпринимателя, организовавшего прогулку, завели уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".