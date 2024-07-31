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31 июля, 10:20

В Подмосковье школьница спрыгнула с сап-борда в Оку, её тело нашли через три дня в Тульской области

SHOT: В Подмосковье школьница прыгнула с сап-борда в Оку и утонула

В Подмосковье школьница утонула, решив освежиться во время прогулки на сап-бордах. По данным SHOT, трагедия произошла в семье из столицы, приехавшей в парк-отель "Царьград" под Серпуховом. Мать с детьми решила поплавать на "сапах" с группой из 13 человек.

Во время остановки в районе городского пляжа Пущино, где, к слову, запрещено купаться, 14-летняя девочка решила поплавать в воде, но так и не вынырнула. Её тело искали три дня и обнаружили лишь в 25 километрах от места — в районе деревни Толша Тульской области. На предпринимателя, организовавшего прогулку, завели уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

За минувшие сутки в России утонуло 11 человек, в том числе два ребёнка
За минувшие сутки в России утонуло 11 человек, в том числе два ребёнка

Ранее в Башкирии девятилетняя девочка утонула в реке Дёма. Там она купалась с подругой, которая сразу ринулась спасать погибшую, но тщетно. К поискам тела привлекли водолазов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stas Vulkanov

Матвей Константинов
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