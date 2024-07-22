Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 01:09

В Башкирии девятилетняя девочка утонула в реке, купаясь с подругой

В Республике Башкортостан, в реке Дёма, утонула девятилетняя девочка. Это произошло недалеко от деревни Ильчигулово Миякинского района, рассказали в местном Управлении МЧС.

"Во время купания в необорудованном месте утонула девятилетняя девочка", — подтвердили в ведомстве.

В реке купались две девочки. Одна начала тонуть, вторая — её спасать, но очевидцы вытащили из воды последнюю. Очевидцы попытались своими силами найти пропавшего ребёнка, но вызвали экстренные службы. Искать её будут водолазы.

В Москве ребёнок уснул на надувном круге в бассейне и чуть не утонул
В Москве ребёнок уснул на надувном круге в бассейне и чуть не утонул

В России продолжают фиксировать случаи гибели людей в водоёмах. Ранее в МЧС сообщили о 40 утонувших гражданах за сутки. Иногда трагические происшествия происходят с людьми в алкогольном опьянении.

Обложка ©

Telegram / МЧС Башкортостан

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров