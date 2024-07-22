В Башкирии девятилетняя девочка утонула в реке, купаясь с подругой

В Республике Башкортостан, в реке Дёма, утонула девятилетняя девочка. Это произошло недалеко от деревни Ильчигулово Миякинского района, рассказали в местном Управлении МЧС.

"Во время купания в необорудованном месте утонула девятилетняя девочка", — подтвердили в ведомстве.

В реке купались две девочки. Одна начала тонуть, вторая — её спасать, но очевидцы вытащили из воды последнюю. Очевидцы попытались своими силами найти пропавшего ребёнка, но вызвали экстренные службы. Искать её будут водолазы.