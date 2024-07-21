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21 июля, 10:02

В Москве ребёнок уснул на надувном круге в бассейне и чуть не утонул

В Москве ребёнок уснул на надувном круге в бассейне детского сада и чуть не утонул. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вчера мама отвела двухлетнего сына на занятия по плаванию в садик "Лидер" на улице Народного Ополчения. Мальчик плавал на надувном круге и задремал. Но круг перевернулся, ребёнок упал в воду и начал тонуть. Тренер достал малыша из воды и сам пытался привести в чувство.

В итоге скорая забрала мальчика в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности, а детский сад теперь проверяет полиция.

В бассейне фитнес-клуба в Казани утонул семилетний ребёнок
В бассейне фитнес-клуба в Казани утонул семилетний ребёнок

А ранее в Челябинске шестилетний мальчик утонул в бассейне термального курорта. Было возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Freepik.com / pvproductions

Александра Вишнякова
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