В Москве ребёнок уснул на надувном круге в бассейне и чуть не утонул

В Москве ребёнок уснул на надувном круге в бассейне детского сада и чуть не утонул. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вчера мама отвела двухлетнего сына на занятия по плаванию в садик "Лидер" на улице Народного Ополчения. Мальчик плавал на надувном круге и задремал. Но круг перевернулся, ребёнок упал в воду и начал тонуть. Тренер достал малыша из воды и сам пытался привести в чувство.

В итоге скорая забрала мальчика в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности, а детский сад теперь проверяет полиция.