В Челябинске шестилетний мальчик утонул в бассейне на термальном курорте

В Челябинске шестилетний мальчик утонул в бассейне термального курорта. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 13 января мама с сыном отдыхали на термальном курорте "Лето" в КРК "Мегаполис" и плавали в бассейне. В какой-то момент ребёнок остался без присмотра и утонул.

"В следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлёкших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", — указано в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли запись с камер видеонаблюдения. Сейчас следователи допрашивают свидетелей и сотрудников комплекса. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и затребована документация, интересующая следствие.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования по этому делу.