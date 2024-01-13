Камеры сняли момент удушения малыша шарфом на горнолыжном подъёмнике под Челябинском

Появилось видео с камер наблюдения, на котором шестилетний мальчик получил серьёзную травму, катаясь на горных лыжах на курорте "Солнечная долина" в Челябинской области.

В Челябинской области ребёнок травмировался на горных лыжах. Видео © VK / Регион 74. Магнитогорск

На кадрах видно, что малыш стоит на ленточном детском подъёмнике вместе с взрослым, который его придерживает. На спуске ребёнок падает, а его шарф цепляется за вращающийся барабан и начинает наматываться. Сопровождавший его взрослый тут же бросается на помощь, но не может самостоятельно освободить мальчика.

Сейчас состояние пострадавшего остаётся стабильно тяжёлым. В Минздраве региона сообщили, что ребёнка перевезли из Миасса в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.