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Мальчика едва не задушил шарф на подъёмнике курорта под Челябинском, он в коме

Ребёнок тяжело травмировался, катаясь на горных лыжах в Челябинской области

12 января, 17:14
На горнолыжном курорте в Челябинской области шестилетний мальчик упал с подъёмника. Обложка © Shutterstock

На горнолыжном курорте в Челябинской области шестилетний мальчик упал с подъёмника. Обложка © Shutterstock

В Челябинской области шестилетний ребёнок попал в реанимацию после того, как его шарф затянуло в подъёмник во время катания на горных лыжах. Об этом пишет региональный главк СК.

"12 января текущего года на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован шестилетний мальчик", — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл на горнолыжном курорте "Солнечная долина". Ребёнка, как утверждается, сопровождал инструктор. Во время спуска малыш упал, а его шарф затянуло во вращающийся барабан механизма, что привело к удушению. В состоянии комы пострадавшего доставили в больницу Миасса. Следствие возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья". К делу также подключилась прокуратура области.

В Петербурге брат и сестра ударились головами при катании на "ватрушках", мальчик — в коме
В Петербурге брат и сестра ударились головами при катании на "ватрушках", мальчик — в коме

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии ребёнку оторвало пальцы после взрыва петарды. СК возбудил уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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