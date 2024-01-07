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7 января, 11:18

В Петербурге брат и сестра ударились головами при катании на "ватрушках", мальчик — в коме

В Петербурге ребёнок впал в кому из-за травмы головы при катании на "ватрушках"

В Санкт-Петербурге маленькие дети получили серьёзные травмы во время катания на "ватрушках". По данным 78.ru, всё произошло в Яблоневом саду: брат и сестра столкнулись и были госпитализированы.

Пятилетнего мальчика доставили в больницу в церебральной коме второй степени с переломом костей черепа. Его поместили в реанимацию. Состояние девочки врачи оценивают как среднее. По словам папы детей, на месте происшествия горки стоят друг напротив друга, и пострадавшие "просто столкнулись и ударились головами".

Порезы, ушибы и сотрясения: Петербуржцы массово калечатся из-за зимних ватрушек
Порезы, ушибы и сотрясения: Петербуржцы массово калечатся из-за зимних ватрушек

Ранее в Москве прооперировали двух подростков, получивших серьёзные переломы при катании на "ватрушках". Обоим вставили стальные пластины, которые позднее удалят.

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Матвей Константинов
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