В Петербурге брат и сестра ударились головами при катании на "ватрушках", мальчик — в коме

В Санкт-Петербурге маленькие дети получили серьёзные травмы во время катания на "ватрушках". По данным 78.ru, всё произошло в Яблоневом саду: брат и сестра столкнулись и были госпитализированы.

Пятилетнего мальчика доставили в больницу в церебральной коме второй степени с переломом костей черепа. Его поместили в реанимацию. Состояние девочки врачи оценивают как среднее. По словам папы детей, на месте происшествия горки стоят друг напротив друга, и пострадавшие "просто столкнулись и ударились головами".