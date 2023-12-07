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7 декабря, 17:58

Двое детей сломали кости во время катания на "ватрушках" в Москве

В Москве прооперировали двух детей, пострадавших при катании на тюбингах

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали двух детей с переломами, полученными от катания на тюбингах. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

14-летний подросток попал в больницу с переломом бедра. Его прооперировали, зафиксировав отломки костей металлическими пластинами. Второй пострадавший — 13-летний ребёнок. У него перелом плечевой кости, который тоже требовал операции. В больнице рассказали, что обоих детей ждёт повторная операция для удаления металлических конструкций.

Эксперт рассказал, что опаснее — санки, тюбинг или ледянки

Эксперт рассказал, что опаснее — санки, тюбинг или ледянки

А ранее Лайф рассказывал, в Чувашии за прошедшие выходные в больницы попали пятеро детей, получившие травмы во время катания на тюбингах. У пациентов диагностированы переломы, ушибы, травмы лица, разрыв печени. Врачи подчеркнули, что во всех описанных случаях виноваты взрослые, которые допустили подобные детские "развлечения" и забывают, что для тюбинга есть специально оборудованные трассы.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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