Двое детей сломали кости во время катания на "ватрушках" в Москве

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы прооперировали двух детей с переломами, полученными от катания на тюбингах. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

14-летний подросток попал в больницу с переломом бедра. Его прооперировали, зафиксировав отломки костей металлическими пластинами. Второй пострадавший — 13-летний ребёнок. У него перелом плечевой кости, который тоже требовал операции. В больнице рассказали, что обоих детей ждёт повторная операция для удаления металлических конструкций.