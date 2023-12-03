Порезы, ушибы и сотрясения: Петербуржцы массово калечатся из-за зимних ватрушек

Только за минувший день минимум шесть жителей Санкт-Петербурга получили травмы из-за зимних ватрушек. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Самому младшему из них всего три года: мальчик катался с горки и в какой-то момент сильно ударился лицом, получив закрытую черепно-мозговую и подозрение на сотрясение. Другой ребёнок — девятилетний школьник — съехал со склона прямо в дерево и также ударился головой. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. А 11-летний ребёнок и вовсе попал под ватрушку другого малыша. Кроме того, к врачам обратилась десятилетняя девочка, у неё диагностировали сильный ушиб плеча.

Причём пострадавшие есть и среди взрослых. Так, одна женщина порезала ногу в области колена, а другая съехала с горы на ватрушке и влетела прямо в дерево, получив открытую черепно-мозговую травму.