Врезалась в столб: Катание на ватрушке с горки закончилось гибелью девочки на Алтае

В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла во время катания с горки на ватрушке. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Трагедия произошла вечером 8 ноября 2023 года, когда дети катались с холма на участке местности в селе Шелаболиха. В один из таких заездов ребёнка занесло на ватрушке в бетонный столб, установленный неподалёку. Девочка скончалась от полученных травм. В обстоятельствах разбираются региональный СУ СК РФ и прокуратура края.

"Прокуратурой устанавливаются условия и причины произошедшего, в том числе организация зимнего отдыха детей. Также контролируется ход расследования уголовного дела", — сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.