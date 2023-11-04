Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 04:10

Хотел повесить качели: В Дагестане ребёнок запутался в верёвке и задохнулся

В Дагестане погиб ребёнок, запутавшись в привязанной к ветке верёвке качелей

Шокирующая трагедия произошла в Республике Дагестан. Как сообщили представители региональной прокуратуры, в населённом пункте Картас-Казмаляр в Магарамкентском районе погиб 10-летний ребёнок: он запутался в верёвке для качелей.

Ребёнок пытался соорудить во дворе своего дома самодельные качели. Чтобы сделать это, он забрался на дерево, с которого в последующем упал. Во время падения ребёнок запутался в привязанной к ветке верёвке и задохнулся. В настоящее время стражи правопорядка пытаются установить все обстоятельства случившегося.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", — сказано в сообщении.

В Дагестане ребёнок не хотел идти на уроки и "заминировал" школу

В Дагестане ребёнок не хотел идти на уроки и "заминировал" школу

Ранее Лайф писал, что в Дагестане подростки на красных "жигулях" специально сбили ребёнка, который катался на велосипеде. Спустя некоторое время водитель "жигулей" был задержан.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров