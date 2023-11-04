Хотел повесить качели: В Дагестане ребёнок запутался в верёвке и задохнулся

Шокирующая трагедия произошла в Республике Дагестан. Как сообщили представители региональной прокуратуры, в населённом пункте Картас-Казмаляр в Магарамкентском районе погиб 10-летний ребёнок: он запутался в верёвке для качелей.

Ребёнок пытался соорудить во дворе своего дома самодельные качели. Чтобы сделать это, он забрался на дерево, с которого в последующем упал. Во время падения ребёнок запутался в привязанной к ветке верёвке и задохнулся. В настоящее время стражи правопорядка пытаются установить все обстоятельства случившегося.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних", — сказано в сообщении.