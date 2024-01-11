СК: В КБР ребёнок лишился пальцев руки в результате взрыва петарды

В Кабардино-Балкарии ребёнку оторвало пальцы после взрыва петарды. СК возбудил уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, петарды ребёнок 2014 года рождения купил на рынке в городе Прохладном. Пиротехнические устройства не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и были проданы с нарушением федерального закона, запрещающего реализовывать изделия такого рода лицам, не достигшим шестнадцати лет.

"При использовании пиротехнической продукции произошёл подрыв в руке ребёнка, в результате чего ему была причинена взрывная травма кисти с отрывом пальцев", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает до шести лет лишения свободы.