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31 марта, 14:23

В бассейне фитнес-клуба в Казани утонул семилетний ребёнок

В бассейне казанского фитнес-клуба утонул семилетний ребёнок. Об этом сообщили в официальном канале прокуратуры республики.

"По предварительной информации, семилетний ребёнок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани. По данному факту организована прокурорская проверка. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства", — говорится в публикации.

Позже в прокуратуре сообщили, что берут на контроль открытое в связи с происшествием уголовное дело. Виновные понесут ответственность в рамках пункта "в" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в начале месяца пятилетний мальчик утонул в бассейне ФОКа в Башкирии, куда пришёл на отдых со своей мамой и тремя другими детьми. Когда заметили неладное и достали мальчика из воды, он уже не дышал. К несчастью, реанимировать его не удалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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