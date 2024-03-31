В бассейне фитнес-клуба в Казани утонул семилетний ребёнок

В бассейне казанского фитнес-клуба утонул семилетний ребёнок. Об этом сообщили в официальном канале прокуратуры республики.

"По предварительной информации, семилетний ребёнок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани. По данному факту организована прокурорская проверка. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства", — говорится в публикации.

Позже в прокуратуре сообщили, что берут на контроль открытое в связи с происшествием уголовное дело. Виновные понесут ответственность в рамках пункта "в" части второй статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).