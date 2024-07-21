В России за сутки утонули 40 человек, среди них два ребёнка 21 июля, 12:28 В России за сутки утонули 40 человек. Обложка © freepik

В России за последние сутки в водоёмах утонули сорок человек, в том числе двое детей. Такую статистику приводит в телеграм-канале МЧС РФ. Больше всего случаев гибели на воде зафиксировано в Бурятии. Там три человека ушли ко дну в состоянии алкогольного опьянения. Также часто причиной трагедии становится купание в неположенных местах, отметили в министерстве.

"Сорок человек, в том числе два ребёнка, погибли в водоёмах страны за прошедшие сутки", — подчёркивается в заявлении.

В ряде регионов спасатели продолжают поиски пропавших во время купания граждан. В Ростовской области ищут 15-летнего подростка, который устроил заплыв в необорудованном месте на реке Дон. А в Красноярском крае водолазы не могут найти тело мужчины, которого унесло сильным течением в Енисее.

Ранее сообщалось, что в Москве ребёнок уснул на надувном круге в бассейне детского сада и чуть не утонул. Всё произошло во время учебного занятия по плаванию. Тренер не заметила, как дошкольник задремал, после чего его круг перевернулся и ребёнок начал тонуть. Откачать пострадавшего помогли прибывшие медики. Теперь учреждение проверяет полиция.

Авторы Татьяна Миссуми