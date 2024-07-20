В Бурятии трое мужчин утонули во время купания на карьере
Карьер, где утонули трое мужчин в Бурятии. Обложка © Telegram / mchsburyatia / Комитет по ГО, ЧС и ОБ г. Улан-Удэ
Трое мужчин утонули во время купания на карьере в микрорайоне Тулунжа в бурятском Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Трагедия произошла сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Тела трёх мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы", — говорится в сообщении.
Водолазы работают на карьере в Бурятии, где утонули трое мужчин. Обложка © Telegram / mchsburyatia / Комитет по ГО, ЧС и ОБ г. Улан-Удэ
В МЧС добавили, что рядом с водоёмом был установлен знак "Купание запрещено!".
Ранее Life.ru рассказал, как плавание на сапе в Челябинской области закончилось гибелью отца и его 9-летнего сына. Другая трагедия случилась в Иркутской области. Там всего за один день утонули трое подростков. Среди них двое юношей в возрасте 14 и 15 лет, а также девочка, ей было всего 12.