Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 09:33

За минувшие сутки в России утонуло 11 человек, в том числе два ребёнка

За минувшие сутки по всей России утонуло 11 человек, среди которых два ребёнка. Также зафиксировано 12 происшествий на акваториях. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, во время купания погибло минимум два человека в Новосибирской области. Это 66-летний мужчина, а также 20-летний парень, тело которого искали в течение трёх дней. К воде он отправился вместе с друзьями. Компания шумно проводила время на юго-западном котловане, когда случилась трагедия.

"В Луганской Народной Республике 39-летний мужчина нырнул и не вынырнул. Погибшего достали на берег местные жители", передаётся в сообщении.

В Калининградской области человека унесло в море. Однако, когда спасатели вытащили пострадавшего на берег, спасти его было уже невозможно. Медики констатировали смерть.

На Кубани тонущий мужчина утянул на дно родственников, их гибель попала на видео
На Кубани тонущий мужчина утянул на дно родственников, их гибель попала на видео

Накануне Life.ru сообщал, что за сутки на водоёмах погибло восемь человек, в том числе ребёнок. Смертельные случаи зафиксированы в Рязанской области, Карелии и Красноярском крае.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Новосибирская область
  • Калининградская область
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров