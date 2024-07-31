За минувшие сутки в России утонуло 11 человек, в том числе два ребёнка

За минувшие сутки по всей России утонуло 11 человек, среди которых два ребёнка. Также зафиксировано 12 происшествий на акваториях. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, во время купания погибло минимум два человека в Новосибирской области. Это 66-летний мужчина, а также 20-летний парень, тело которого искали в течение трёх дней. К воде он отправился вместе с друзьями. Компания шумно проводила время на юго-западном котловане, когда случилась трагедия.

"В Луганской Народной Республике 39-летний мужчина нырнул и не вынырнул. Погибшего достали на берег местные жители", — передаётся в сообщении.

В Калининградской области человека унесло в море. Однако, когда спасатели вытащили пострадавшего на берег, спасти его было уже невозможно. Медики констатировали смерть.