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30 июля, 08:40

В России за минувшие сутки утонули восемь человек, среди них один ребёнок

В России за минувшие сутки утонули восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в Карелии мужчина хотел переплыть лесную ламбу, которая находится рядом с деревней Лижма. К несчастью, он так и не вернулся обратно. Также на берегу озера в селе Ведлозеро сотрудники МЧС вытащили тело местного жителя. Он отправился на рыбалку и не вернулся.

"В Рязанской области из реки Прони спасатели вытащили тело 11-летнего мальчика. Место было не оборудовано для купания", — говорится в сообщении.

Другой трагичный случай произошёл в Красноярском крае. В ведомстве пояснили, что отец с сыном пошли собирать ракушки на реку Чулым. Мужчина решил нырнуть в воду, пока его ребёнок играл на берегу. Тело местного жителя так и не нашли. Вместе с тем за минувшие сутки зафиксировано ещё 11 происшествий на воде.

На Кубани тонущий мужчина утянул на дно родственников, их гибель попала на видео
На Кубани тонущий мужчина утянул на дно родственников, их гибель попала на видео

А ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области 8-летний ребёнок утонул на Пульмановском карьере, так как выбранное место не предназначалось для купания.

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Telegram / МЧС России

Дарья Нарыкова
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