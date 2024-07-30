В России за минувшие сутки утонули восемь человек, среди них один ребёнок
В России за минувшие сутки утонули восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что в Карелии мужчина хотел переплыть лесную ламбу, которая находится рядом с деревней Лижма. К несчастью, он так и не вернулся обратно. Также на берегу озера в селе Ведлозеро сотрудники МЧС вытащили тело местного жителя. Он отправился на рыбалку и не вернулся.
"В Рязанской области из реки Прони спасатели вытащили тело 11-летнего мальчика. Место было не оборудовано для купания", — говорится в сообщении.
Другой трагичный случай произошёл в Красноярском крае. В ведомстве пояснили, что отец с сыном пошли собирать ракушки на реку Чулым. Мужчина решил нырнуть в воду, пока его ребёнок играл на берегу. Тело местного жителя так и не нашли. Вместе с тем за минувшие сутки зафиксировано ещё 11 происшествий на воде.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области 8-летний ребёнок утонул на Пульмановском карьере, так как выбранное место не предназначалось для купания.
Telegram / МЧС России