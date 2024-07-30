В России за минувшие сутки утонули восемь человек, среди них один ребёнок

В России за минувшие сутки утонули восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в Карелии мужчина хотел переплыть лесную ламбу, которая находится рядом с деревней Лижма. К несчастью, он так и не вернулся обратно. Также на берегу озера в селе Ведлозеро сотрудники МЧС вытащили тело местного жителя. Он отправился на рыбалку и не вернулся.

"В Рязанской области из реки Прони спасатели вытащили тело 11-летнего мальчика. Место было не оборудовано для купания", — говорится в сообщении.