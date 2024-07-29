За сутки в России утонул 21 человек, трое из них — дети
За последние сутки в российских водоёмах утонул 21 человек, среди них — трое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Представители ведомства привели несколько конкретных случаев. К примеру, в Ленобласти ребёнок утонул на Пульмановском карьере, поскольку выбранное им место не было оборудовано для купания. Тело 8-летнего мальчика достали водолазы.
В Тульской области неподалёку от посёлка Рублëво-Медвенский 14-летний мальчик утонул по той же причине — купание в не предназначенном для этого месте.
"В Вологодской области 19-летний парень утонул на реке Тошне. Его тело извлекли специалисты", — рассказали в ведомстве.
Ранее на Кубани двое братьев решили показаться на гидроцикле вместе с племянником, который не умел плавать. Они развлекались, рассекая озеро на волны, пока после одного из резких поворотов все трое не вылетели в воду. В итоге парень начал тонуть, утягивая за собой остальных. Все трое погибли.
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