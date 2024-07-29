Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 08:05

За сутки в России утонул 21 человек, трое из них — дети

За последние сутки в российских водоёмах утонул 21 человек, среди них — трое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Представители ведомства привели несколько конкретных случаев. К примеру, в Ленобласти ребёнок утонул на Пульмановском карьере, поскольку выбранное им место не было оборудовано для купания. Тело 8-летнего мальчика достали водолазы.

В Тульской области неподалёку от посёлка Рублëво-Медвенский 14-летний мальчик утонул по той же причине — купание в не предназначенном для этого месте.

"В Вологодской области 19-летний парень утонул на реке Тошне. Его тело извлекли специалисты", — рассказали в ведомстве.

Житель Тувы решил испытать самодельный плот и утонул
Житель Тувы решил испытать самодельный плот и утонул

Ранее на Кубани двое братьев решили показаться на гидроцикле вместе с племянником, который не умел плавать. Они развлекались, рассекая озеро на волны, пока после одного из резких поворотов все трое не вылетели в воду. В итоге парень начал тонуть, утягивая за собой остальных. Все трое погибли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alohaflaminggo

Владимир Озеров
  • Новости
  • МЧС России
  • Дети
  • Происшествия
  • Тульская область
  • Ленинградская область
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров