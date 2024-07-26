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25 июля, 21:40

Житель Тувы решил испытать самодельный плот и утонул

МЧС: Житель Тувы отправился в плавание на самодельном плоту и утонул

В Туве мужчина отправился в плавание на самодельном плоту и утонул. Обложка © Telegram / МЧС России

В Туве мужчина отправился в плавание на самодельном плоту и утонул. Обложка © Telegram / МЧС России

В Туве 37-летний мужчина решил испытать самодельный плот на реке Большой Енисей и утонул. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Сообщается, что конструкция перевернулась и мужчина ушёл под воду. Водолазы подняли со дна его тело.

За сутки в России утонуло 18 человек, среди них пять детей
За сутки в России утонуло 18 человек, среди них пять детей

Ранее девочка в возрасте трёх лет погибла в городе Токсово Ленинградской области. Она утонула в бассейне при ресторане. Ребёнок отдыхал в пляжном ресторане на берегу Курголовского озера вместе с тётей. Что именно произошло, как кроха оказалась в воде и почему её не успели спасти, выясняется.

Оксана Попова
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