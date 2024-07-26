Житель Тувы решил испытать самодельный плот и утонул

В Туве 37-летний мужчина решил испытать самодельный плот на реке Большой Енисей и утонул. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Ранее девочка в возрасте трёх лет погибла в городе Токсово Ленинградской области. Она утонула в бассейне при ресторане. Ребёнок отдыхал в пляжном ресторане на берегу Курголовского озера вместе с тётей. Что именно произошло, как кроха оказалась в воде и почему её не успели спасти, выясняется.