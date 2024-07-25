За сутки в России утонуло 18 человек, среди них пять детей
МЧС России: За последние сутки в России утонуло 18 человек, среди них 5 детей
За прошедшие сутки на территории России утонуло 18 человек, среди них пять детей. О трагической статистике рассказывает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.
Двое детей 6 и 11 лет в ДНР пошли на рыбалку на реку Солёная и не вернулись. Позже отец нашёл в воде тела своего сына и племянника. А на одном из озёр Карелии родители достали из воды тело ребёнка, который также ушёл порыбачить.
На необорудованном пляже Мурманской области утонула 13-летняя девочка. За ней недоглядела мать, она сидела на берегу с другим ребёнком. Кроме того, в Дагестане сотрудники МЧС достали из Каспийского моря тело утонувшего 16-летнего подростка. За сутки было зафиксировано 21 происшествие на воде.
Напомним, что 21 июля в разных регионах России на водоёмах погибло 40 человек. В их числе два ребёнка. Наибольшее число трагедий зафиксировали в Бурятии. Главные причины происшествий: алкоголь, невнимательность, игнорирование запрещающих знаков.
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