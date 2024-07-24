С начала лета в Петербурге утонуло 11 человек, в их числе один ребёнок

От жары этим летом страдают не только жители юга, но и других регионов России. В частности, климатическая норма на пять градусов превышена в Санкт-Петербурге. По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели столбики термометров в городе на Неве и вовсе поднимутся до +30 градусов. От летнего зноя местные жители спасаются на пляжах. Однако не всегда такой отдых заканчивается весельем и хорошими воспоминаниями.

В последние два месяца выросло число трагедий на воде. По официальным данным, с начала лета в Северной столице утонуло 11 человек, в их числе есть один ребёнок. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Городская администрация призывает петербуржцев тщательно следить за детьми во время пляжного отдыха. Строго запрещено употребление спиртных напитков. Плавать разрешается только в оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели.