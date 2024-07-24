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24 июля, 15:26

С начала лета в Петербурге утонуло 11 человек, в их числе один ребёнок

От жары этим летом страдают не только жители юга, но и других регионов России. В частности, климатическая норма на пять градусов превышена в Санкт-Петербурге. По прогнозам синоптиков, к концу рабочей недели столбики термометров в городе на Неве и вовсе поднимутся до +30 градусов. От летнего зноя местные жители спасаются на пляжах. Однако не всегда такой отдых заканчивается весельем и хорошими воспоминаниями.

В последние два месяца выросло число трагедий на воде. По официальным данным, с начала лета в Северной столице утонуло 11 человек, в их числе есть один ребёнок. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Родителям рассказали, как выбрать пляж для купания с ребёнком и обезопасить его на воде
Родителям рассказали, как выбрать пляж для купания с ребёнком и обезопасить его на воде

Городская администрация призывает петербуржцев тщательно следить за детьми во время пляжного отдыха. Строго запрещено употребление спиртных напитков. Плавать разрешается только в оборудованных для этого местах, где дежурят спасатели.

Ранее Life.ru писал об ужасной трагедии в Челябинской области. Во время плавания на SUP-борде по озеру Большой Теренкуль утонули отец с сыном. Мальчику было всего девять лет.

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freepik

Алёна Зиновьева
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