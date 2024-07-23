Трёхлетняя девочка утонула в бассейне при ресторане в Ленинградской области
Девочка в возрасте трёх лет погибла в городе Токсово Ленинградской области. Она утонула в бассейне при ресторане, как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ребёнок отдыхал в пляжном ресторане на берегу Курголовского озера вместе с тётей. Что именно произошло, как кроха оказалась в воде, и почему её не успели спасти, выясняется.
"По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Всеволожской городской прокуратурой организована проверка обстоятельств гибели 3-летней девочки вблизи одного из бассейнов в городе Токсово", — говорится в сообщении.
Между тем в России продолжают фиксировать случаи гибели в том числе и взрослых людей в водоёмах. Ранее в МЧС сообщили о 40 утонувших гражданах за сутки. Иногда трагические происшествия происходят с людьми в алкогольном опьянении.
Life.ru