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23 июля, 06:34

Трёхлетняя девочка утонула в бассейне при ресторане в Ленинградской области

Девочка в возрасте трёх лет погибла в городе Токсово Ленинградской области. Она утонула в бассейне при ресторане, как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ребёнок отдыхал в пляжном ресторане на берегу Курголовского озера вместе с тётей. Что именно произошло, как кроха оказалась в воде, и почему её не успели спасти, выясняется.

"По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского Всеволожской городской прокуратурой организована проверка обстоятельств гибели 3-летней девочки вблизи одного из бассейнов в городе Токсово", — говорится в сообщении.

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Между тем в России продолжают фиксировать случаи гибели в том числе и взрослых людей в водоёмах. Ранее в МЧС сообщили о 40 утонувших гражданах за сутки. Иногда трагические происшествия происходят с людьми в алкогольном опьянении.

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Life.ru

Наталья Афонина
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