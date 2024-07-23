Трёхлетняя девочка утонула в бассейне при ресторане в Ленинградской области

Девочка в возрасте трёх лет погибла в городе Токсово Ленинградской области. Она утонула в бассейне при ресторане, как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ребёнок отдыхал в пляжном ресторане на берегу Курголовского озера вместе с тётей. Что именно произошло, как кроха оказалась в воде, и почему её не успели спасти, выясняется.